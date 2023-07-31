В Архангельской области женщина вонзила нож в супруга за игнорирование телефонных звонков

Семейная драма, развернувшаяся между супругами в Архангельской области, закончилась поножовщиной. Женщина затаила обиду на мужа и выплеснула накопившиеся эмоции, когда тот вернулся с работы домой, пишет mk.ru.

Конфликтная ситуация произошла в деревне Пловская Вельского района. Местная жительница встретила возвращавшегося с работы 45-летнего супруга с ножом в руках. Женщину разозлило, что глава семейства поздно пришел домой и игнорировал ее звонки.

В результате выяснения отношений мужчина получил ножевое ранение. Удар пришелся в область живота. После нападения 42-летняя жительница Архангельской области осознала свой поступок и вызвала скорую.

Пострадавший супруг остался в живых. Медики оказали необходимую помощь новоприбывшему пациенту. Его жену, устроившую скандал и поножовщину, задержали сотрудники правоохранительных органов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование вооруженного нападения продолжается.

Ранее в Перми 17-летний подросток сумел обезвредить грабителя с ножом. Юноша помешал злоумышленнику сбежать с места преступления и при этом остался целым и невидимым.