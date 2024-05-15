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Опубликовано 15 мая 2024, 10:56
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Больного ДЦП ребенка оставили умирать от голода в московской квартире

Больного ДЦП ребенка оставили умирать от голода в московской квартире

© Freepik

Больного ДЦП ребенка оставили умирать от голода в московской квартире. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне в полицию обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что его сестра с 9 мая не приходит в квартиру к своему 12-летнему ребенку. Мальчик на протяжении пяти дней находился один в квартире на улице Соловьиная роща в Москве и практически остался без еды.

При этом известно, что ребенок страдает ДЦП. В результате мальчика госпитализировали в больницу. Врачи обнаружили у него белково-энергетическую недостаточность. Сейчас он в реанимации.

Ранее мы писали о том, что бросившую 3-летнюю дочь в продуктовом магазине Краснодара мать нашли в поезде. Она пыталась уехать из города, однако правоохранители задержали ее.

Мы также писали о том, что в Екатеринбурге учителя по ОБЖ подозревают в изнасиловании восьмиклассницы с ДЦП.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
ДЦП
дети
голодание