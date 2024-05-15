Больного ДЦП ребенка оставили умирать от голода в московской квартире. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне в полицию обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что его сестра с 9 мая не приходит в квартиру к своему 12-летнему ребенку. Мальчик на протяжении пяти дней находился один в квартире на улице Соловьиная роща в Москве и практически остался без еды.

При этом известно, что ребенок страдает ДЦП. В результате мальчика госпитализировали в больницу. Врачи обнаружили у него белково-энергетическую недостаточность. Сейчас он в реанимации.

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