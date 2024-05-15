Бросившую 3-летнюю дочь в продуктовом магазине Краснодара мать нашли в поезде

Полиция нашла мать трехлетней девочки, оставленной в тележке в продуктовом магазине Краснодара. Женщину сняли с поезда «Кисловодск – Санкт-Петербург». Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, беглянкой оказалась жительница Супруга. Ей 36 лет и официально она нигде не работает. Выяснилось, что она отправилась с рюкзаком на автобус сразу после того, как бросила ребенка. На транспорте она доехала до Кропоткина, а оттуда села на поезд. Предположительно, решения по передвижению она принимала спонтанно.

«Сейчас она в сопровождении полицейских возвращается в краевую столицу для выяснения обстоятельств случившегося», - заявили в полиции.

На данный момент неизвестно, почему мать решила оставить малышку и сбежать. Ее ждет психиатрическая экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Пока девочка находится в медицинском учреждении.

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