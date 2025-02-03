Более 160 заключенных погибли при пожаре в тюрьме

В городе Гома, расположенно на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), более 160 заключенных погибли в результате массового побега из тюрьмы. Об этом сообщает радио Okapi со ссылкой на источник в пенитенциарных службах.

Уточняется, что побег случился 27 января после ожесточенных столкновений между армией и повстанцами М23. Последние при поддержке армии Руанды наступали на Гому — столицу пограничной провинции Северное Киву.

При побеге заключенные, по информации источника, подожгли тюрьму. В огне погибла 141 женщина и 28 детей, которые находились со своими матерями. Еще несколько заключенных застрелили охранники.

В настоящий момент тюрьма Мунзензе пуста. Большая часть исправительного учреждения сожжена, включая офис тюремной администрации. Известно, что до побега в этой тюрьме содержалось около 4,4 тысячи заключенных.

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