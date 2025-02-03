В Подмосковье женщина нашла тело мужчины в канализации своего дома

В Подмосковье женщина обнаружила труп мужчины в собственной канализации. Предположительно, тело пролежало там около полугода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, россиянка купила дачный участок в деревне Петровское. Несколько месяцев ее ничего не беспокоило, но спустя полгода нашла в канализации мертвого незнакомца. Он был одет в свитер, спортивные брюки и носки.

«Хозяйка дома решила откачать канализацию и после слива части жидкости обнаружила в септике тело мужчины с выраженными гнилостными изменениями», - рассказал источник.

Женщина вызвала домой полицию. Предварительно, мужчина умер именно тогда, когда у участка появилась новая хозяйка. Россиянка купила его в июле 2024 года.

Пока причина смерти неизвестна. Она будет установлена после вскрытия. Возбуждено уголовное дело.

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