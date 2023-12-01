В Москве более 10 человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака. ЧП случилось на Балтийской улице.

По данным Telegram-канала Mash, на место происшествия приехали несколько бригад скорой помощи. Среди пострадавших есть два-три 15-летних и подростка и девять молодых людей от 20 до 25 лет. Сейчас их всех осматривают врачи.

Выяснилось, что большинство пострадавших выпивали спиртное. Сейчас их проверяют на употребление наркотиков.

Ранее в Кировской области 16 детей отравились пловом в школьной столовой. Всего в Малмыжскую районную больницу с жалобами на боли в животе обратились 22 ребенка, 16 из которых пришлось госпитализировать. В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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