Бывшая жена намерена лишить Гуфа родительских прав после штурма дома с кастетом

Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева по возвращении из Таиланда, где сейчас находится с ребенком, намерена подать в суд, чтобы лишить его родительских прав. Напомним, 29 ноября он пытался штурмовать дом с кастетом в руках, приставал к прохожим и вел себя неадекватно.

«По возвращении в Москву я подаю в суд, чтобы лишить его родительских прав», - заявила Королева. Ее слова приводит StarHit. Женщина собирается комментировать это на всеобщее обозрение, так как не может терпеть.

Сейчас вместе с дочерью она прячется на окраине острова. У Королевой держится высокая температура – 39, есть подозрение на коронавирус, но уехать в госпиталь она не может. Женщина не понимает, что он употреблял и что произошло в Таиланде, ведь общение между бывшими супругами в России складывалось хорошо.

За состояние Гуфа переживают его бывшая жена Айза и сестра Ольга. Айза жалеет детей рэпера и его родных. «Я совершенно не знаю, что может произойти с ним в любую секунду», - говорила она.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Гуфа разбилась на мотоцикле в Таиланде.