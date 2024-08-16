К поискам подключили аэроразведку: в Судже 10 дней ищут пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ

В Судже уже 10 дней не могут найти пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что к поискам подключилась аэроразведка.

В последний раз 73-летнего дедушку видели 6 августа. Тогда к Курской области только подошла украинская ДРГ. Спасаясь от обстрелов, семья мужчины решила бежать в Курск, а сам он вышел из дома во время бомбежки и не вернулся.

Родные пенсионера рассказали, что при нем не было телефона, поэтому с ним было невозможно связаться. Его дочь убита горем, но все еще надеется, что отца удастся обнаружить живым.

15 августа в Сети распространилось видео, в котором был пропавший пожилой мужчина. В ролике украинские военные издевались над ним и кричали: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!».

На данный момент информация о том, что пенсионера могли застрелить, не подтверждается.

Ранее жители Приморья остались без света из-за аварии на линии ГРЭС.