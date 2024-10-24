Не мог самостоятельно подняться в квартиру: раненый боец СВО вызвал спасателей, чтобы попасть домой

Помощь сотрудников МЧС потребовалась бойцу из зоны специальной военной операции. Получивший ранение мужчина не смог самостоятельно подняться в квартиру, сообщает Live.DV.

Россиянин прибыл в Биробиджан. Там раненый участник СВО получил необходимую медицинскую помощь. Из-за недавней операции и установки аппарата Елизарова мужчина не может ходить, поэтому после выписки он столкнулся с непреодолимым препятствием. Ему надо было подняться в свою квартиру на 4 этаже.

Чтобы оказаться там, боец вызвал сотрудников МЧС. Спасатели прибыли на место и помогли ему. Россиянин поблагодарил сотрудников за это и за то, как его встречают дома.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит задержку выплат вдове бойца СВО. Одну из них женщине пришлось ждать более полутора года.