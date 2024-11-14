«Ей всегда нужны деньги»: россиянка хочет отменить развод 2015 года с погибшим на СВО

Жительница Урала потребовала отменить развод 2015 года с погибшим на СВО бойцом. Об этом сообщает E1.ru.

Женщина утверждает, что не знала о разрыве все эти годы. По ее словам, ей сообщили о разводе в военкомате, когда пришла за документами мужчины.

Похороны бойца состоялись 4 октября, а накануне прошло судебное заседание, во время которого россиянка заявила, что они с умершим жили вместе. Родственники военного уверены: женщина хочет восстановить брак ради выплат, положенных вдове. Они вспоминают, что в 2015 году россиянка стала инициатором разрыва.

«У него было три судимости, все экономические или как-то связаны с этим. Все потому, что ей всегда были нужны деньги, она даже говорила, что муж должен быть олигархом», — говорят родственники умершего.

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