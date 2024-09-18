Боец из Дагестана заработал на СВО 6 млн и потратил их в клубах Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Тут Дагестан. Новости Дагестана.

Будучи участником СВО, дагестанец заработал 6 млн рублей. Приехав в Москву, мужчина за несколько месяцев потратил все деньги на вечеринки.

По информации источника, боец из Дагестана вновь собирается в зону СВО.

Ранее в Дагестане мужчина застрелил сбившего его сына водителя и адвоката. Он совершил нападение возле здания суда, где проходило заседание. Потерпевшие погибли от огнестрельных ранений. Подробности читайте в этой новости.

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