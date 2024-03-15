Кровавая вендетта: мстительный дагестанец застрелил двух мужчин после смерти сына в ДТП

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Дагестана, который устроил расправу над двумя мужчинами. Один из них сбил его сына за рулем автомобиля, передает РЕН ТВ.

Вооруженный дагестанец совершил нападение на мужчин возле здания суда в селе Терекли-Мектеб. Там проходило заседание, на котором слушалось дело о гибели сына жителя республики. Водитель, устроивший смертельное ДТП с юношей, получил 1,5 года колонии. Этот вердикт не устроил убитого горем отца, и он решился на месть.

У входа в суд дагестанец открыл огонь по водителю и его адвокату. В результате стрельбы погибли оба. Мужчину, устроившего расправу, оперативно задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Москве бывшего уголовника ждет 11 судимость за расстрел отца своей девушки. Мужчина вспылил из-за запрета на встречи с возлюбленной.