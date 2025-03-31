Блогера-миллионника Павла Дворецкого задержали по подозрению в мошенничестве

В подмосковной Балашихе задержали популярного блогера Павла Дворецкого. В соцсети TikTok у него более 4 миллионов подписчиков.

Как пишет Telegram-канал Mash, 26-летнего Павла подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следователей, блогер обманул пенсионерку на 19 миллионов рублей. Если вина будет доказана, Дворецкому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд вернул квартиру народной артистке Ларисе Долиной, которую она в конце прошлого года продала, а деньги отдала мошенникам. При этом купившая жилье исполнительницы Полина Лурье осталась без денег и недвижимости. Певица Вика Цыганова посчитала такое решение несправедливым.

Также сообщалось, что в Ленинградской области местная жительница по невнимательности лишилась 100 тысяч рублей. Женщина отдала их случайному прохожему, которого перепутала с родственником.