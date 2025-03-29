Тот был не против: пенсионерка приняла прохожего за родственника и отдала ему деньги

В Ленинградской области местная жительница по невнимательности лишилась 100 тысяч рублей. Женщина отдала их случайному прохожему, которого перепутала с родственником, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации СМИ, 87-летняя жительница Кингисеппа встретила на улице мужчину. Она приняла его за своего внучатого племянника. По ошибке она отдала ему крупную денежную сумму.

Незнакомец спокойно принял деньги и исчез. Когда пенсионерка поняла, что обманулась, то обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали жителя цыганского поселения в деревне Верхние Осельки.

У мужчину обнаружили 100 тысяч рублей и пережали их пенсионерке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники заручились помощью «маньяков» для опустошения кошельков россиян. Они выманивают деньги у жертв и обещают помочь.