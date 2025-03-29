«Просто несправедливо»: Цыганова не согласна с выселением Лурье из квартиры Долиной

Суд вернул квартиру народной артистке Ларисе Долиной, которую она в конце прошлого года продала из-за мошенников. Звезда является теперь законной владелицей недвижимости. При этом купившая жилье исполнительницы Полина Лурье осталась без денег и апартаментов. Певица Вика Цыганова посчитала такое решение несправедливым.

Напомним, что Долину развели мошенники и вынудили продать московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет». Когда певица опомнилась, было уже поздно — недвижимость продали, а средства забрали. Чтобы вернуть свою собственность Лариса Александровна обратилась в суд.

По решению суда Лурье, которая купила квартиру после того, как артистку обманули мошенники, не получит ни жилье, ни деньги.

Цыганова не согласна с решением суда. Более того, она уверена, что это приведет к возникновению новой эры мошенничества.

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки „в состоянии аффекта“, брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд», — написала исполнительница хита «Приходите в мой дом» в своем Telegram-канале.

Виктория задалась вопросом, могли ли вернуть Долиной квартиру за другие заслуги.

Не согласна с этим решением и сама Лурье. Она также посчитала несправедливым то, что суд встал на сторону звезды. Женщина заявила в разговоре с РЕН ТВ, что осталась без всего из-за «ее неосмотрительных решений».

Ранее стало известно, что Лариса Долина находилась в неустойчивом состоянии, когда ее обманули мошенники.