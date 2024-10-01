Блогера Клауда Роммеля задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки

Блогера Клауда Роммеля задержали по подозрению в изнасиловании ребенка. Предположительно, он мог надругаться над 10-летней девочкой в Петербурге. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника, блогер был задержан 30 сентября. Сообщается, что у него могла быть связь со школьницей в период с 2022 года по февраль 2024 года. Обвиняемый совершал действия сексуального характера против воли несовершеннолетней.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Клауд известен в Интернете. Он ведет видеоблог, в котором раскрывает православные темы.

Ранее в Тюменской области мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней дочери. Однако во время судебного разбирательства его жена вступилась за него, заявив, что девочка оговорила отца из-за того, что он не отпускал ее на прогулку.

Также недавно в Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловали после того, как она сбежала из дома. По ее словам, ее домогался старшеклассник.