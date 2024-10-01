В Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего дочь. Об этом сообщает 72.ru.

Жительница Абатского района Тюменской области во время судебного разбирательства в отношении ее супруга заявила, что дочь оговорила отца, обвиняя его в изнасиловании. Якобы, 11-летняя девочка обиделась на него из-за того, что тот не отпускал ее на прогулку.

В суде показаниям женщины не поверили и вскоре она призналась, что солгала.

«В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. Женщина состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — рассказали в суде.

В итоге мать за лжесвидетельство оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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