Блогер-сыроед, заморивший голодом месячного ребенка, признался, что ест мясо

В Лазаревском районе Сочи прошло заседание по делу блогера Максима Лютого, который заморил голодом своего месячного ребенка. Однако он заявил, что все-таки употребляет мясо.

«Да, я мясо употребляю. И не только мясо, но и другие продукты», — заявил мужчина в суде, пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Материалы дела изучаются. Блогер не признает своей вины.

Мужчина находится в СИЗО №2 в Армавире. Другие арестанты ранее рассказывали, что он только делает вид, что отказывается от местной еды. На самом деле блогер якобы употребляет мясные блюда.

Напомним, весной этого года умер месячный ребенок сыроеда Максима Лютого. Малыш появился на свет в домашних условиях. Следователи убеждены, что мужчина запрещал жене кормить мальчика в надежде вырастить «праноеда» — человека, который питается солнечной энергией.

Младенец скончался от истощения, после чего против его матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщину отправили под домашний арест, а ее супруга-блогера посадили в следственный изолятор. Жену сыроеда приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Женщина признала вину, но, несмотря на это, она отказалась объяснить свой поступок во время судебного заседания.