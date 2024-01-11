Блогер Шабутдинов оказался причастен к созданию организованной преступной группы

Следователи установили причастность обвиненного в обмане блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева, находящегося в розыске, к созданию организованной преступной группы. Об этом сообщает Пятый канал.

Уточняется, что молодые люди вместе с другими неназванными лицами действовали в составе «Технологии продаж» и «Лайк центра». Деятельность этих организаций была направлена на обман граждан, в частности, на создание у них «ложного впечатления».

Злоумышленники преследовали цель убедить клиентов в том, что предоставляемые образовательные программы позволят освоить «мастерство» предпринимательства, а также приведут их к получению высокого дохода.

Выяснилось, что фигуранты ввели в заблуждение заявительницу Анну Меринову, которая отдала за авторский курс в общей сумме порядка одного миллиона рублей. Средства потерпевшей были «похищены» и обращены в свою пользу.

Напомним, в начале ноября прошлого года Шабутдинов был задержан по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Позднее ученица Шабутдинова рассказала о странных таблетках на его тренингах.