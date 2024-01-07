Зимняя забава обернулась поездкой в больницу: мальчика госпитализировали после катания на ватрушке
В Санкт-Петербурге ребенок покатался на ватрушке и оказался в больнице.
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В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке. Об этом сообщает Фонтанка.
Все произошло 6 января. Ребенок с девятилетней сестрой отправился кататься на ватрушке. Однако они сильно ударились, когда катились с горки.
Мальчика увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. На данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Сестра пострадавшего тоже оказалась в медучреждении в состоянии средней степени тяжести. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга.
Другие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.
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