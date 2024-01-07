Зимняя забава обернулась поездкой в больницу: мальчика госпитализировали после катания на ватрушке

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке. Об этом сообщает Фонтанка.

Все произошло 6 января. Ребенок с девятилетней сестрой отправился кататься на ватрушке. Однако они сильно ударились, когда катились с горки.

Мальчика увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. На данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сестра пострадавшего тоже оказалась в медучреждении в состоянии средней степени тяжести. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга.

Другие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее в Северной столице девятиклассник избил 31-летнего мужчину. Инцидент произошел прямо в новогоднюю ночь.

Потерпевшего обнаружили местные жители. Он лежал рядом с домом и истекал кровью. Подростка уже задержали полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело.