Близкие пропавшей на Бали россиянки готовы заплатить 100 тысяч за ее поиски

Близкие пропавшей на Бали россиянки готовы заплатить 100 тысяч рублей за ее поиски. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, официальные поиски пропавшей россиянки прекращены. Ее близкие назначили вознаграждение тому, кто найдет дизайнера.

Известно, что сейчас девушку ищет группа волонтеров с помощью дронов. Также к поисково-спасательной операции привлечены местные охотники, которым платят по тысяче долларов за каждые 5 дней поисков.

Волонтеры считают, что у россиянки есть шансы на выживание, если она заблудилась: в джунглях не обитают хищные звери.

Напомним, что графический дизайнер поехала на активный вулкан в свой день рождения. В последний раз она выходила на связь 30 августа.

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