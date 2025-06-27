Блендер взорвался в руках беременной россиянки и обжег все ее тело

В Ставропольском крае блендер взорвался в руках 23-летней беременной девушки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам девушки, находящейся на восьмом месяце беременности, блендер нельзя было мыть под краном из-за зарядного блока на корпусе, поэтому она обливала его горячей водой, после чего вытирала. Но в этот раз при попадании кипятка прибор взорвался и обжег все тело россиянки.

Врачи скорой помощи сделали ей обезболивающий укол и доставили в больницу. Там у потерпевшей выявили ожоги II степени, обработали их и прокололи волдыри. Девушка испугалась, что после травм перестала чувствовать движение ребенка, но позже выяснилось, что с ним все хорошо.

Ранее в квартире в Москве взорвалась стиральная машина. Россиянка начала стирать, но в какой-то момент техника загорелась и взорвалась. Подробности читайте в этой новости.

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