Опубликовано 20 декабря 2024, 20:041 мин.
В Москве взорвалась стиральная машина
SHOT: стиральная машина взорвалась в квартире в Москве.
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В московской квартире взорвалась стиральная машина. Это произошло, когда хозяйка затеяла стирку.
Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, происшествие случилось в доме на Хорошевском шоссе. Женщина начала стирать, но в какой-то момент техника стала гореть и взорвалась. На место прибыли экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Челябинске женщина закинула вещи в стирку, а вместе с ними в машинке оказался кот. Питомец выжил после 10-минутного замачивания.
Однако состояние кота было тяжелым. Температура оказалась крайне низкой, а давление не определялось. Ветеринары стабилизировали состояние, и на следующий день животное отправилось домой.