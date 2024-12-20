В Москве взорвалась стиральная машина

В московской квартире взорвалась стиральная машина. Это произошло, когда хозяйка затеяла стирку.

Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, происшествие случилось в доме на Хорошевском шоссе. Женщина начала стирать, но в какой-то момент техника стала гореть и взорвалась. На место прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске женщина закинула вещи в стирку, а вместе с ними в машинке оказался кот. Питомец выжил после 10-минутного замачивания.

Однако состояние кота было тяжелым. Температура оказалась крайне низкой, а давление не определялось. Ветеринары стабилизировали состояние, и на следующий день животное отправилось домой.