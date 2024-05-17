Бил металлической трубой и ложкой для обуви: кемеровчанин пойдет под суд за истязание пасынка

33-летнего жителя Кемерова будут судить за истязание несовершеннолетнего пасынка. Подробности сообщает прокуратура региона.

Как выяснило следствие, кемеровчанин на протяжении года избивал 16-летнего пасынка по незначительным поводам. В качестве «орудия» он использовал металлическую ложку для обуви и металлическую трубу.

В региональном СК пояснили, что подросток проживал с отчимом, матерью и тремя другими малолетними детьми. Об избиениях он рассказал подруге. Обеспокоенная девушка сразу же обратилась к матери, которая немедленно сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

После полученной информации парня изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый сотрудничал со следствием и частично признал вину.

До этого мы писали, что СК заинтересовался воспитательницей, ударившей ребенка в детском саду в Севастополе.

Ранее в Бурятии отчима обвинили в убийстве ребенка, найденного в стиральной машинке. По данным следователей, мужчина весь день наносил мальчику удары, после чего малолетний потерял сознание и скончался.