Получил по лицу на детской площадке: СК заинтересовался воспитательницей, ударившей ребенка

Сотрудники Следственного комитета РФ начали проверку сведений из видео, на котором воспитанник детсада подвергается насилию со стороны сотрудницы учреждения в Севастополе. Ребенок получил от женщины по лицу, сообщают «Вести».

В Сети появился ролик, героями которого являются воспитанник детского сада и педагог. Место действия — площадка учреждения. На ней несовершеннолетний получил пощечину от женщины.

Из-за чего работница детсада подняла руку на ребенка, пока неизвестно. Ее действиям дадут оценку сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки.

Кроме того, властями Севастополя была организована своя проверка, которая пройдет в учреждении, где случился инцидент. Об этом заявил журналистам глава департамента образования и науки города Максим Кривонос.

Ранее в Москве воспитательницу обвинили в избиении ребенка до сотрясения мозга. Мальчик подвергался систематическому истязанию.