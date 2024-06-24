«Безнаказанность кружит нестойкие головы»: глава «Справедливой России» назвал причину терактов в Дагестане

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что причиной терактов в Дагестане стало недостаточная реакция на беспорядки, произошедшие в республике в октябре 2023 года.

«Именно безнаказанность кружит нестойкие головы, толкает на преступный путь, помогает подстрекателям, вершить свое черное дело, оставаясь в тени. И то, что погром в аэропорту остался без серьезных последствий - одна из причин нового теракта», - цитирует Миронова Telegram-канал BRIEF.

Теракты в Дагестане произошли вечером 23 июня примерно в одно время. В Дербенте неизвестные из автоматов обстреляли синагогу и церковь, а затем подожгли здания. В Махачкале террористы обстреляли пост ДПС и полицейскую машину.

В результате терактов были убиты 19 человек, из них 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро боевиков ликвидировали в ходе КТО, среди них опознали двух сыновей и племянника главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Как выяснилось, один из участников нападения - Али Закаригаев ранее возглавлял сергокалинское отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду».