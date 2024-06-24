«Его зять был рядом и чудом выжил»: Борис Корчевников о зарезанном террористами священнике

Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскрыл обстоятельства гибели настоятеля дербентского храма Покрова пресвятой Богородицы Николая Котельникова, которого жестоко убили террористы. По его словам, зять священнослужителя, отец Сергий Абасов был рядом во время нападения, но чудом не пострадал.

«Мученическая гибель в День Рождения Церкви - Праздник Троицы. Упокой, Господи. Его зять, отец Сергий Абасов - пережил когда-то такое же нападение на храм в Грозном. Сегодня отец Сергий был рядом с тестем - они с матушкой чудом не погибли», - написал Борис в своем Telegram-канале.

Протоиерей Николай Котельников 40 лет прослужил в церкви в Дагестане. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков.

Как рассказал в беседе с 360.ru внук покойного священнослужителя, боевики ворвались в храм и зарезали отца Николая. При этом мужчина отметил, что ему неизвестны подробности и обстоятельства трагедии.

«Я только знаю, что они пришли в [храм] и зарезали», — сказал родственник убитого священнослужителя.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные из автоматов обстреляли синагогу и церковь, здания были подожжены. Примерно в это же время в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и полицейскую машину на улице Мирзабекова.

В результате теракта были убиты 19 человек. Из них 15 полицейских и четверо гражданских. Шестерых террористов ликвидировали в ходе контртеррористической операции, среди них опознали двух сыновей и племянника главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Ранее стало известно, что террористы, напавшие на Махачкалу и Дербент, координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. Они выбрали протоиерея Николая Котельникова своей целью, его фото было закреплено в чате.