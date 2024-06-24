Один из участников теракта в Дагестане ранее возглавлял отделение «Справедливой России»

Один из участников теракта в Махачкале Али Закаригаев ранее возглавлял сергокалинское отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду», передает РИА Новости.

Закаригаев ранее был председателем Совета отделения в Сергокалинском районе, но в 2021 году покинул пост. В понедельник, 24 июня, он был исключен из партии.

По информации RT, одно время он работал главным специалистом отдела финансирования социальной сферы и органов управления администрации Махачкалы, а также дважды успешно избирался в муниципальные депутаты Сергокалинского района. Дважды Закаригаев баллотировался в депутаты Народного собрания Дагестана, но избраться ему не удавалось.

Ранее сообщались, что устроившие теракт в Махачкале сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могли быть завербованы в одной мечети.