Без вести пропавшего 1 января подростка нашли мертвым в Забайкалье

В Забайкалье завершились поиски пропавшего 1 января 16-летнего подростка. Он был найден мертвым. Об этом сообщает агентство РИА новости.

Отмечается, что в первый день 2025 года мальчик был заявлен без вести пропавшим. Он ушел из кафе, расположенного в селе Нижний Цасучей, и перестал выходить на связь. Через несколько часов сотрудники полиции и волонтеры обнаружили тело.

На данный момент место, где был труп, осматривают правоохранительные органы. Уточняется, что пока следов насильственной смерти нет. Но точная причина смерти мальчика будет установлена после проведения судебной медицинской экспертизы.

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