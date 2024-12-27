В одном подгузнике: родители высадили ребенка посреди оживленной трассы в Рождество

Семейную пару арестовали в Соединенных Штатах. Супруги высадили своего ребенка в одном подгузнике посреди трассы в Рождество и скрылись, передает Mirror.

По данным СМИ, 42-летний мужчина и 33-летняя женщина решили избавиться от младенца. Они ставили своего новорожденного ребенка на разделительной полосе оживленной дороги.

Вскоре малыша подобрали, а правоохранитель начали расследование по факту случившегося. Родителей ребенка нашли и арестовали. Их обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Малыша забрали с трассы и передали в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в США родители закрыли ребенка в кладовке с обогревателем. Через некоторое время он умер. Труп девочки нашли стражи порядка на грязном матрасе.