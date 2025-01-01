«Машуля забрала папу с собой»: россиянка потеряла почти всех близких накануне Нового года

В Свердловской области 37-летняя Анастасия потеряла за 40 дней практически всех близких людей. Дочь женщины погибла в ДТП с женихом, а ее муж умер от тяжелой болезни.

14 ноября 18-летняя дочь Анастасии Мария ехала на пассажирском сидении в автомобиле Kia Seed вместе с женихом. Иномарка по до сих пор неизвестной причине врезалась в «Газель». Из-за сильного удара в легковом автомобиле никто не выжил. При этом никто из родственников погибших не знал, куда ехали молодые люди, пишет Kp.ru.

Через 40 дней после резонансной аварии умер супруг россиянки, которые последние два года боролся с раком. Семья верила до последнего, что мужчина справится с болезнью, но чуда не произошло.

«Машуля забрала папу с собой», — говорит Анастасия.

Мария собиралась в 2025 году выйти замуж. Летом парень сделал предложение любимой и купил деньги на предстоящее торжество. Девушка тоже не сидела без дела: поступила в училище и подрабатывала продавцом. Ее смерть стала для всех шоком.

Из большой семьи, которая собиралась вместе на все праздники, осталась только Анастасия и ее несовершеннолетний сын. Женщина не представляет, как будет жить дальше.

Ранее в Египте акула напала на семью иностранных туристов и растерзала ребенка. Подробнее читайте здесь.