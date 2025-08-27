Беспилотник Киргизии не обнаружил признаков жизни застрявшей в горах альпинистки

Беспилотник Киргизии не обнаружил признаков жизни застрявшей на пике Победы альпинистки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Военный беспилотник снял палатку застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной. По данным оператора, движение внутри не зафиксировано. Россиянка находится на высоте 7140 метров уже 15-й день.

Как сообщает Mash, местные власти отправили беспилотные военные летательные аппараты в рамках спасательной операции — до этого альпинистку пытались эвакуировать вертолетом.

МЧС Киргизии официально признало Наталью пропавшей без вести.

Ранее сестра Натальи Наговициной заявила, что для спасения альпинистки ничего не делали. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Наталья Наговицина находится у камня, где лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста.