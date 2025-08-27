«Никто ничего не делал»: сестра Наговициной забыла о погибшем альпинисте и разбившемся вертолете

Сестра Наговициной заявила, что для спасения альпинистки ничего не делали. Об этом сообщает aif.ru.

Вот уже 15 суток как альпинистка Наталья Наговицина находится на высоте 7,2 км на пике Победы со сломанной ногой. Спасательные отряды не могут добраться до нее из-за плохой погоды, а некоторые специалисты уже заявили, что шансов найти Наговицину живой попросту нет.

Впрочем, сестра альпинистки Юлия Лыкова уверена — всему виной бездействие спасателей.

«Разве это порядочно? Нас игнорируют, не берут трубки. Ну, можно же было сообщить хоть что-то? Никто ничего не делал для спасения Наташи. Даже дрон не хотят отправить. Ссылаются на плохую погоду, но сейчас там уже хорошая погода. Мы в какие только организации не обращались, везде игнор», — заявила она.

При этом на помощь Наговициной в первые дни после ее травмы пришел итальянец Лука Синигилья — однако он скончался из-за обморожения и отека мозга. Также на помощь альпинистке вылетал вертолет со спасателями, который совершил жесткую посадку — пилот и пассажир получили тогда травмы, их пришлось эвакуировать вторым вертолетом.

