В Новоуральске учитель наотмашь ударил девочку-инвалида во время урока. Произошедшее на видео записал один из учеников, ставший свидетелем. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно из опубликованного в паблике «Вестник N | Подслушано Новоуральск» ролика, педагог из-за чего-то начал спорить со школьницей. Разговор велся на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. В какой-то момент мужчина и вовсе замахнулся на ребенка и нанес по нему удар. От этого несовершеннолетняя даже отлетела в сторону.

По информации пользователей Сети, которые знакомы с учреждением, где было записано видео, там не в первый раз поднимают руку на ученика. В самой школе подтвердили, что учитель действительно ударил девочку, но не по лицу, как подумали многие, а по руке. На данный момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Когда журналисты связались с директором, она как раз общалась с полицейскими.

Ранее в Тюменской области восьмиклассника избили в школе до сотрясения мозга. Мать мальчика рассказала, что он вступился за друга, которого старшеклассники обвинили в оскорблении девушки.