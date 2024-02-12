Любила прогуливаться по льду реки: пропавшую школьницу нашли мертвой спустя 12 дней поисков

Сотрудники правоохранительных органов завершили поиски 16-летней жительницы Самары, которая пропала 12 дней назад. Школьница погибла при невыясненных пока обстоятельствах. Ее смерть журналистам Kp.ru подтвердила сестра.

Девушка пропала 1 февраля. В этот день она должна была пойти в музыкальную школу. Но так как расписание изменилось, то ученица отправилась на подработку, предупредив об этом родных.

После этого школьница нигде не появлялась. Последний раз ее видели рядом со спуском к Волге. Как рассказали знакомые девушки, она любила прогуливаться по льду реки.

По факту исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело. А сегодня, 12 февраля, стало известно о ее смерти. В правоохранительных органах гибель девушки пока никак не прокомментировали.

Ранее в Новосибирской области пропавшую пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу. Ребенок пропала еще 23 января.