Бросился на отца, но силы были не равны: 5-летний мальчик попытался защитить мать и оказался в больнице

В Брянской области 5-летнему мальчику потребовалась помощь медиков. Ребенок пострадал в результате нападения 27-летнего отца. Он пытался защитить мать и попал под горячую руку.

Конфликт вспыхнул в семье из города Унеча, передает Telegram-канал Baza. Глава семейства вернулся домой, выпил, а после переключил внимание на сына, который бегал и не хотел ложиться спать.

Отец накричал на ребенка, что не понравилось матери. Она вступилась за сына, но супруг дал ей пощечину, повалил на пол и стал душить. Мальчик стал свидетелем страшной картины.

Он попытался помочь матери, но отец побил и его. В итоге несовершеннолетнему потребовалось медицинская помощь. Женщина по факту домашнего насилия обратилась в полицию.

Ранее на Ставрополье 48-летний мужчина принял наркотики и до смерти забил двухлетнего сына. Отец начал видеть галлюцинации.