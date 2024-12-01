Российского актера травмировали гладиаторским мечом на репетиции в театре

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге во время репетиции спектакля актер Роман Волков получил травму и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», 35-летнему артисту сломали палец муляжом гладиаторского меча. Он неудачно подставил руку под реквизит.

В больнице врачи диагностировали у Волкова открытый перелом указательного пальца со смещением и повреждение сухожилия. В настоящее время актера уже выписали на амбулаторное лечение.

Известно, что танцовщик занят в спектакле «Спартак».

Ранее французский актер Пьер Пальмад, известный своей ролью Консерваторикса в фильме «Астерикс и Абеликс против Цезаря», оказался на скамье подсудимых. Он устроил ДТП, в результате которого пострадали три человека, включая беременную женщину.