Беременная девушка начала рожать в пункте выдачи заказов маркетплейса и отказалась бросать покупки

Беременная девушка начала рожать в пункте выдачи Wildberries в Москве. Сотрудник вызвал сотрудников экстренных служб, но клиентка не хотела оставлять покупки. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, все произошло в одном из столичных отделений маркетплейса. Девушка неожиданно заявила, что чувствует приближение схваток.

«Не знаю. Может, ложные [схватки]. Может быть, уже рожаю», — сказала она сотруднику.

Несмотря на сильные схватки и боль, она настаивала на том, чтобы не покидать место, где она ожидала получить свои покупки. Сотрудник попытался оказать ей помощь, а видеозапись, опубликованная на 360.ru, запечатлела этот необычный момент.

Парень немедленно вызвал скорую помощь, которая пообещала прибыть за семь-восемь минут. Он пытался убедить клиентку принять помощь, но она отказалась ложиться и даже попить воды. Предложение оставить свои покупки в пункте выдачи и вернуться позже было проигнорировано, поскольку девушка ждала доставку около недели и не хотела уходить без нее.

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