Многодетная мать из Дагестана вслед за мужем отправилась на СВО

Многодетная мать из Дагестана уехала на СВО вслед за мужем. Женщина служит радиосвязистом.

Об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан».

Уроженка Дербента с опытом военной службы решила поддержать супруга и отправилась на защиту Родины следом за ним. До военной карьеры женщина имела профессию парикмахера, жила в Мурманской области. У нее трое детей.

На СВО многодетная мама служит радиосвязистом. Ее приняли в разведывательный батальон.

Известно, что в 2022 году на СВО погиб брат ее мужа. Несмотря на трагедию, женщина продолжает службу, а ее сослуживцы отмечают отвагу и сосредоточенность представительницы прекрасного пола.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что заключил контракт с Минобороны и почти год участвовал в СВО на безвозмездной основе.