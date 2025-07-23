«Кружит над тобой и уходит»: термоодеяло спасло российского бойца от дронов ВСУ
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Российский боец с позывным Валет рассказал о спасении от дронов ВСУ в зоне спецоперации с помощью термоодеяла. С ним солдата не видно ни днем, ни ночью.
Подробности приводят «Известия».
Участник СВО рассказал, что попал под обстрел и потерял связь с командой. Спасло термоодеяло, похожее на пончо.
«Нам выдают пончо, которое такое вот как одеяло, его сверху надеваешь, и если слышишь где-то шум, жужжание, надо присесть, голову вниз опустить. Он кружит, кружит, кружит над тобой и уходит», – поделился участник СВО.
Корреспондент издания отметил, что за счет термоодеяла пехотинца невозможно обнаружить с помощью тепловизоров. Такие вещи используют в иностранных армиях, отметил журналист.
«Предполагается, что я могу выйти в нем, залечь вот там в лесу, и меня не будет видно ни днем, ни ночью», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что многодетная мать из Дагестана отправилась на СВО вслед за мужем. В зоне боевых действий она служит радиосвязистом.