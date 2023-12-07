Baza: стрелявшая в школе Брянска девочка успешно проходила психологические тесты

Восьмиклассница, которая устроила стрельбу в брянской школе, две недели назад успешно прошла психологическую диагностику. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 24 ноября в гимназии состоялась психологическая диагностика. Учащимся раздали бланки, они прошли специальный тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества.

Ученица восьмого класса прошла тест с остальными школьниками. Все показатели у россиянки были в норме, вследствие чего психологи не проводили с ней никаких дополнительных бесед.

Сегодня утром, 7 декабря, в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. Подросток стреляла из оружия отца, которое она пронесла с собой в школу. В результате стрельбы пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая школьница.

Мы также писали, что ученица гимназии в Брянске назвала стрелявшую школьницу «тихой девочкой» и допустила, что у нее могли быть какие-то проблемы в семье.