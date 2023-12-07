«Стреляла во всех»: ученица гимназии охарактеризовала брянскую школьницу

Ученица брянской гимназии назвала стрелявшую школьницу «тихой девочкой» и предположила, что у нее могли быть какие-то проблемы в семье. Об этом сообщает телеканал «360».

Школьники до сих пор в шоке от случившегося, но общаются с журналистами. Одна из учениц рассказала о том, какой была стрелявшая по одноклассникам девочка.

«Обычная такая девочка, ничем непримечательная, тихая. Вероятно, она не пыталась кого-то именно задеть, стреляла во всех. Большинство ребят разбежались», — поделилась она.

В СМИ была информация о том, что все произошло из-за издевок в ее адрес от ребят. Но школьница рассказала, что негатива со стороны других школьников не было. По ее словам, над стрелявшей никто не издевался.

«Но точной причины я не знаю, мне никто об этом не рассказывал. Возможно, какие-то проблемы в семье», — добавила школьница.

Свидетельница отметила, что слышала около семи выстрелов. После этого все остались в учебном кабинете и ждали сотрудников экстренных служб.

Напомним, что все произошло в гимназии утром, 7 декабря. Восьмиклассница пришла ко второму уроку и принесла с собой ружье, которое украла у отца.

Ранее мы писали о том, что появилась расшифровка записи в тетради открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы.