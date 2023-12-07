Восьмиклассница из Брянска устроила стрельбу в гимназии №5, об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, ранним утром 7 декабря ученица восьмого класса взяла ружье отца и отправилась с ним в гимназию №5 Брянска. Уточняется, что отец девочки был охотником и поэтому хранил дома оружие.

По предварительным данным, два человека погибло, четверо ранены в результате нападения. Среди погибших сама восьмиклассница, которая совершила суицид. На месте работают экстренные службы.

Подробности произошедшего и мотивы нападавшей выясняются.

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