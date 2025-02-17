Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения и смерти москвича, кормившего кошек

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением и последующей смертью пенсионера, кормившего бездомных котов. Известно, что полиция отпустила под подписку о невыезде мужчину, наносившего удары.

О поручении Бастрыкина сообщается в официальном Telegram-канале СК.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. возбудить по данному факту уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство) и доложить об установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Уточняется, что на федеральных каналах вышел сюжет об избиении прохожего на севере Москвы за замечание. Впоследствии пострадавший скончался. Избивавший его мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявлял, что вину подозреваемого в данном случае можно доказать и отпускать задержанного не следовало. Он отмечал, что как минимум можно возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве. Игнатов был уверен, что прокуратура и Следственный комитет вмешаются в ситуацию, так как здесь «можно усмотреть факт убийства».

Правозащитница Светлана Грачева рассказывала, что умерший был инженером, характеризовала его как порядочного человека. У пенсионера остались двое дочерей.