Работал инженером и воспитывал двух дочерей: что известно об убитом в Москве пенсионере, кормившем кошек

Правозащитница Светлана Грачева раскрыла подробности убийства пенсионера из Москвы, которого забили до смерти во дворе дома за то, что он кормил бездомных кошек. По словам активистки, подозреваемого в убийстве арестуют не позднее чем через 72 часа. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Нападение на пожилого мужчину было совершено вечером 15 февраля. Очевидцы сообщили, что пьяный житель подошел к пенсионеру, начал его оскорблять, а затем избил. Соседи вызвали бригаду скорой помощи, но спасти пострадавшего уже не удалось.

После произошедшего подозреваемого задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде, так как предварительной причиной смерти пожилого россиянина была названа острая сердечная недостаточность.

В беседе с порталом «Страсти» Светлана Грачева рассказала, что погибший мужчина был очень хорошим человеком.

«Дедушка инженер, был очень интересный и порядочный человек. Имеет двух дочерей», - сообщила правозащитница.

Чтобы наказать виновного, Грачева обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она отметила, что по факту смерти пенсионера будет возбуждено уголовное дело и не позднее чем через 72 часа подозреваемого в убийстве арестуют.

Светлана Грачева и сайт «Страсти» благодарит Савеловского межрайонного прокурора за то, что держит контроль над данной историей.

Ранее криминалист Михаил Игнатов высказался об отпущенном на свободу москвиче, который избил до смерти пенсионера.