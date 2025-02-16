«Абсолютно незаконно»: криминалист высказался об отпущенном на свободу москвиче, который избил до смерти пенсионера

Криминалист Игнатов призвал возбудить дело на москвича, избившего пенсионера. Об этом он заявил «Страстям».

Вечером 15 февраля в одном из дворов Москвы пьяный мужчина напал на 78-летнего дедушку за то, что тот кормил бездомных кошек. Соседи вызвали на место происшествия медиков и полицию, однако пенсионер скончался до их приезда.

Несмотря на то, что избиение очевидцы зафиксировали на камеру, нападавшего отпустили из полиции — предварительно, из-за того, что причиной смерти пенсионера стала острая сердечная недостаточность.

«Страсти» связались с криминалистом Михаилом Игнатовым, который уверен, что вину подозреваемого можно доказать.

«К сожалению, у нас иногда преступники уходят от ответственности. Если разобрать этот случай, то, по моему мнению, это абсолютно незаконно сделано. Я бы его не отпустил. Задержали, привезли, сам факт нанесения телесных повреждений был. Хулиганские действия были. Я бы, как минимум, возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — рассказал он.

Игнатов добавил, что по факту случившегося необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу.

«Я не верю, что у пожилого человека вот так резко отказало сердце. Нужно ставить вопросы эксперту — мог ли спровоцировать сердечный приступ удар по голове? И мы же не знаем, куда были удары — может, удар пришелся в сердце. По моему мнению, здесь причинно-следственная связь есть», — заявил он.

Криминалист также рассказал, что делом могут заинтересоваться Прокуратура и Следственный комитет.

«Над полицией есть Прокуратура, которая надзирает над законностью принятых решений. Сейчас они и Следственный комитет вмешаются, потому что смерть человека наступила — а здесь можно усмотреть факт убийства — так как мужчина умер сразу после избиения», — добавил он.

В дело об избиении пенсионера включилась и правозащитница Светлана Грачева.

«Пусть полиция района Аэропорт видит мой комментарий. Они прекрасно знают, что если я включилась в помощь, то им придется арестовать убийцу» — заявила она.

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