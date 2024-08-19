В Уфе байкерша сбила насмерть собаку и открыла сбор на ремонт мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Местная жительница опубликовала в Сети ролик под грустную песню, во время которого пожаловалась на состояние байка после аварии. Также она заявила об отсутствии денег на ремонт и попросила подписчиков помочь ей финансово.

По словам байкерши, в ДТП виновата собака, выбежавшая на дорогу. В результате столкновения животное погибло, а девушка получила ссадины.

Ранее под Кемерово шестилетняя девочка зашла к соседям и была растерзана собакой. Подробности читайте в этой новости.

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