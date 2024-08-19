Опубликовано 19 августа 2024, 13:06
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Байкерша сбила насмерть собаку и открыла сбор на ремонт мотоцикла
Mash: в Уфе байкерша сбила насмерть собаку и открыла сбор на ремонт мотоцикла .
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В Уфе байкерша сбила насмерть собаку и открыла сбор на ремонт мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Местная жительница опубликовала в Сети ролик под грустную песню, во время которого пожаловалась на состояние байка после аварии. Также она заявила об отсутствии денег на ремонт и попросила подписчиков помочь ей финансово.
По словам байкерши, в ДТП виновата собака, выбежавшая на дорогу. В результате столкновения животное погибло, а девушка получила ссадины.
Ранее под Кемерово шестилетняя девочка зашла к соседям и была растерзана собакой. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что подростки избили тренера по боксу из Курской области, защищавшего своих учеников.