Подростки избили тренера по боксу из Курской области, защищавшего своих учеников

Подростки избили тренера по боксу из Курской области. Мужчина вступился за своих учеников, после чего попал в больницу. Подробности стали известны Telegram-каналу Mash.

Источник сообщил, что ЧП произошло в Волоконовском районе, куда спортсмен приехал из Курской области. Он работал детским тренером, и в середине августа воспитанники пожаловались ему на то, что их достают хулиганы. Чтобы защитить учеников, тренер решил встретиться с бандой подростков и в итоге оказался один против восьмерых.

Несовершеннолетние избили мужчину, из-за чего ему пришлось согласиться на госпитализацию. Его доставили в районную больницу, где ему сообщили, что из-за травм он может потерять зрение.

На данный момент полиция проводит проверку произошедшего. Пока никого из нападавших не задержали.

Известно, что в Волоконовке пострадавший тренер строил вместе с товарищем зал для занятий боксом. Но после драки компаньон мужчины уехал из области.

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