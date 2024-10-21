Бабушка упала на 10-месячного внука и «отправила» его в больницу

В Оренбургской области младенца госпитализировали после того, как на него упала бабушка. Пожилая родственница случайно сломала внуку ключицу. Об этом сообщает издание «1743.ru» в Telegram-канале со ссылкой на инспектора по делам несовершеннолетних Владислава Винюкова.

По данным источника, все произошло с жителями города Бугуруслан. Инспектор рассказал, что бабушка заходила в комнату, а в это время десятимесячный малыш заполз ей под ноги в дверном проеме. Женщина не смогла удержаться и упала прямо на внука.

Пострадавшему ребенку понадобилась помощь врачей, его госпитализировали. Врачи обнаружили у него перелом ключицы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту травмирования мальчика.

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