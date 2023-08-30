16-летняя Алина Горбачева сообщила, что ее исчезновение не связано с фигурным катанием Об этом информирует Telegram-канал «Матч! Фигурное катание».

В личном блоге спортсменка прокомментировала свой побег. В первую очередь, Алина поспешила успокоить поклонников. По словам Горбачевой, на данный момент она находится дома вместе с мамой и тренером.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров не стала называть причину произошедшего. Спортсменка лишь уточнила: ее поступок никак не связан с конфликтом с наставницей. Алина отметила, что между ней и Софьей Федченко хорошие взаимоотношения. Вот почему она не собирается менять тренера.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде», — высказалась Горбачева.

Напомним, к поискам Алины были подключены сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Пока спортсменку искали, выдвигались различные версии, в том числе и о ее убийстве. По предположениям СМИ, фигуристка сбежала из-за ссоры с наставницей.

Ранее психолог Екатерина Корендясева объяснила поведение сбежавшей фигуристки Алины Горбачевой. Подробности смотрите в этой статье.